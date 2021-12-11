Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi- Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Emrah Anık'ın kontrolünü kaybettiği 37 AAJ 663 plakalı motosikleti bariyerlere çarptı. Kazada Anık ağır yaralandı. Emrah Anık, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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