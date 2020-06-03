Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

KARAMAN'da, kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Ulvi Önner (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karaman- Mersin yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a gelen Ulvi Önner yönetimindeki 70 EV 940 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yere savrulan Önner, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince müdahale edilen Önner, kurtarılamadı. Olay yerine gelen Önner'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Önner'in cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.