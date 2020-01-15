Bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi, bariyerlere çarpan otomobil devrilmesi sonucu sürücü Gülsen Çimen yaralandı.

Bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi, bariyerlere çarpan otomobil devrilmesi sonucu sürücü Gülsen Çimen yaralandı.Kaza, D-100 Karayolu Körfez Döküm kavşağı yan yol ayrımında meydana geldi. İzmit yönüne giden Gülsen Çimen idaresindeki 41 B 1670 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle devrilirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen otomobilden çıkan sürücü Gülsen Çimen, acil sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İzmit yönünde yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kapanan şerit tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


D-100 Karayolu, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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