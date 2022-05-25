Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü

25.05.2022 00:58
Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Tepecik Mahallesi çevre yolu havaalanı mevkii yakınlarında 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 35 AS 652 plakalı fiat otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç hurdaya döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
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Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Otomobil, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika


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