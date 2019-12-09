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Bariyere çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bariyere çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kulu Makas kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (33) idaresindeki 06 AT 648 plakalı otomobil, kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki demir bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.T. ile araçta bulunan O.K. (36) ve Y.S. (26) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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