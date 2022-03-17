Bariyere çarpan otomobilde kooperatif başkanı öldü - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kooperatif başkanı Alper Çelebi (38), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu yolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Alper Çelebi yönetimindeki 22 LT 333 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyere çarptı. Çelebi, araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alper Çelebi'nin cansız bedeni, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün kaza kırım ekibince sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alper Çelebi'nin, Uzunköprü Balabankoru Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.