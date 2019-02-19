Son Dakika Haberleri: Bariyere Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Bariyere Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

20 dakika önce

Şanlıurfa'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bariyere Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Kızlar kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Habib K.'nin kullandığı 34 GU 3797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Naile K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:48 Kaynak: İHA

Adıyaman, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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