Bariyere Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı
20 dakika önce
Şanlıurfa'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman
karayolunun Kızlar kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Habib K.'nin kullandığı 34 GU 3797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Naile K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:48 Kaynak: İHA
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