İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar Ramis Bayram ve Muzaffer Bayram, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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