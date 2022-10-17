Bariyere çarpan servis aracının sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bariyere çarpan servis aracının sürücüsü yaralandı

17.10.2022 10:27
Bariyere çarpan servis aracının sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol ayrımındaki bariyere çarpan servis aracının sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol ayrımındaki bariyere çarpan servis aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şekerpınar - Gebze Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 P 4980 plakalı Volkswagen marka servis aracı, yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle minibüsün sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Bariyere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı Bariyere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı Son dakika haberleri! Kocaeli'de öğrenci servisi kazasında 'uyuşturucu' detayı dava dosyasında Son dakika haberleri! Kocaeli'de öğrenci servisi kazasında 'uyuşturucu' detayı dava dosyasında
Kaynak: İHA

Volkswagen, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyere çarpan servis aracının sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:49 Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
12:42 Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
11:42 Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
08:02 16 dönüm arazi artık vatandaşın hizmetinde! 30 yıllık mücadelede mutlu sonla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 13:41:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bariyere çarpan servis aracının sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement