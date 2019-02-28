Bariyere Çarpan Sondaj Aracı, Dağıldı
55 dakika önce
KÜTAHYA'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan sondaj aracı, parçalara ayrıldı.
KÜTAHYA'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan sondaj aracı, parçalara ayrıldı. Kazada, araçtaki 2 kardeş yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı
karayolu Kızılbayır mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesinden satın aldıkları sondaj aracıyla Kütahya'ya giden Mehmet Mercan
yönetimindeki sondaj aracı, lastikleri patlayınca kontrolden çıktı. Bariyere çarpan aracın dingili koptu. Dağılan aracın sürücüsü Mehmet Mercan ve kardeşi Derya Mercan yaralandı.
?Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Mercan kardeşler, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Plakasız ve tescilsiz olduğu belirtilen sondaj aracı, trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:46 Kaynak: DHA
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