Son Dakika Haberleri: Bariyere Çarpan Sondaj Aracı, Dağıldı

Bariyere Çarpan Sondaj Aracı, Dağıldı

55 dakika önce

KÜTAHYA'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan sondaj aracı, parçalara ayrıldı.

Bariyere Çarpan Sondaj Aracı, Dağıldı, System.String[]
KÜTAHYA'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan sondaj aracı, parçalara ayrıldı. Kazada, araçtaki 2 kardeş yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu Kızılbayır mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesinden satın aldıkları sondaj aracıyla Kütahya'ya giden  Mehmet Mercan yönetimindeki sondaj aracı, lastikleri patlayınca kontrolden çıktı. Bariyere çarpan aracın dingili koptu. Dağılan aracın sürücüsü Mehmet Mercan ve kardeşi Derya Mercan yaralandı.

?Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Mercan kardeşler, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Plakasız ve tescilsiz olduğu belirtilen sondaj aracı, trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

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