Bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı.

Yoldan geçenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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