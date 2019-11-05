Bariyere çarpan TIR'dan dökülen mazot, zincirleme kazaya yol açtı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, rampa inerken bariyerlere çarpan TIR'ın yakıt deposundan yola dökülen mazot, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada TIR şoförünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.15 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 33 AKH 48 plakalı TIR'ın sürücüsü Şevket Çekiş, (53), rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, demir bariyerlere çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü Çekiş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çekiş'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

TIR'DAN DÖKÜLEN MAZOT, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU