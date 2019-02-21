Son Dakika Haberleri: Bariyere Çarpan Tır Trafiği Aksattı

Bariyere Çarpan Tır Trafiği Aksattı

1 saat önce

Silivri'de bariyerlere çarpan tır, trafiği aksattı.

Bariyere Çarpan Tır Trafiği Aksattı, System.String[]
Silivri'de bariyerlere çarpan tır, trafiği aksattı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı mevkisinde Veysel Çıldıray yönetimindeki 41 VK 946 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çıldıray kazayı yara almadan atlatırken, tırın saplandığı bariyerler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:31 Kaynak: AA

Kınalı, TEM Otoyolu, Silivri, Güncel
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