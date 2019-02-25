Son Dakika Haberleri: Bariyere Çarpan Tırdaki Plastik Atık Yola Döküldü - Sakarya

Bariyere Çarpan Tırdaki Plastik Atık Yola Döküldü - Sakarya

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı, tırdaki plastik atık yola döküldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı, tırdaki plastik atık yola döküldü.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Bilecik yönüne giden Yakup Karaduman'ın kullandığı 81 AZ 212 plakalı plastik atık yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kültür Merkezi mevkisinde bariyere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü, sağlık personelince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yoluna dökülen plastik atık nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:53 Kaynak: AA

Bilecik, Pamukova, Sakarya, Güncel
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