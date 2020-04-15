Bariyere çarparak sürüklenen araçtaki yaralı son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Bariyere çarparak sürüklenen araçtaki yaralı son anda kurtarıldı

13 dakika önce

Bariyere çarparak sürüklenen araçtaki yaralı son anda kurtarıldı E-5'te trafik kazası: 1 yaralı İstanbul E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkiinde hafif ticari aracın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil bariyerlere çarptı.

Bariyere çarparak sürüklenen araçtaki yaralı son anda kurtarıldı

E-5'te trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkiinde hafif ticari aracın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil bariyerlere çarptı. Bariyere çarpan araçta yangın çıkarken yaralı sürücü son anda kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında E-5 otoyolu Halıcıoğlu mevkiinde Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hafifi ticari bir aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen 28 AAU 668 plakalı aracın sol ön kapı tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 28 AAU 668 plakalı araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza sonra sonrası bariyere çarparak sürüklenen araç alev aldı. Durumu gören vatandaşlar aracın içerisindeki sürücü son anda çıkardıktan sonra yangına müdahale etti. Kaza üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği yer güvenlik şeridine alınırken otoyolda kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı halde yol kenarında bekleyen Taner T. isimli vatandaşa ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Kazayı hafif şekilde atlattığı görülen Taner T. daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer aracın sürücüsü ise başka bir ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bariyere çarparak sürüklenen araçtaki yaralı son anda kurtarıldı

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:14 Kaynak: İHA

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