Son Dakika Haberleri: Bariyere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bariyere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

5 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bariyere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Mehmet Altıntepe yönetimindeki 78 SM 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin ön camdan girip arka koltuğa kadar ulaştığı otomobilin sürücüsü Altıntepe, hafif yaralandı. Altıntepe, sağlık ekibi tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: DHA

Altıntepe, Karabük, Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bariyerin Üzerinden Uçan Otomobilin, Tünelin En Yüksek Noktasına Çarpması Güvenlik Kamerasına Yansıdı Otomobil Devi Volkswagen, 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yol Üzerine Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:53:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bariyere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]