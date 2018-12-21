Bariyere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
5 saat önce
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mimar Sinan Caddesi
'nde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Mehmet Altıntepe
yönetimindeki 78 SM 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerin ön camdan girip arka koltuğa kadar ulaştığı otomobilin sürücüsü Altıntepe, hafif yaralandı. Altıntepe, sağlık ekibi tarafından ambulansla Karabük
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: DHA
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