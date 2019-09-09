Son Dakika Haberleri: Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu
Son Dakika Güncel Haber

Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu

53 dakika önce

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu.

Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu, System.String[]
TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu.

Kaza, Esenyurt TEM Otoyolu Kiptaş Konutları mevkiinde 01.00 sıralarında meydana geldi. Dereye uçan 34 VZP 30 plakalı kamyonun sürücüsü ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye ulaşamayan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Bakırhan
TEM Otoyolu, Esenyurt, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 03:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]