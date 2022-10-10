Kaza, saat 10.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolunun Avdan köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Haydar Kavi'nin kullandığı 14 AAK 547 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak bariyeri alıp, menfezin yanına düştü. Kaza yerine ihbarla sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan, sürücünün babası Mehmet Kavi'nin kalbinin durduğunu belirledi. Kalp masajıyla kalbi tekrar çalıştırılan Mehmet Kavi ve yaralı oğlu Haydar Kavi, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Mehmet Kavi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bariyeri aşan otomobil, menfez yanına düştü; babanın kalbi durdu, oğlu yaralandı - Son Dakika

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