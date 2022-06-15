Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Abdülsamet Tunç'a, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmek isterken yük treni çarptı. Yük treninin altında kalarak metrelerce sürüklenen Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Abdülsamet Tunç'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Makinist ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hürriyet, Güncel, Son Dakika

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