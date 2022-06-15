Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu - Son Dakika
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Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

15.06.2022 19:01
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

KARABÜK'te, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Abdülsamet Tunç (24), yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KARABÜK'te, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Abdülsamet Tunç (24), yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Abdülsamet Tunç'a, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmek isterken yük treni çarptı. Yük treninin altında kalarak metrelerce sürüklenen Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Abdülsamet Tunç'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Makinist ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu - Son Dakika

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