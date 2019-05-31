Bariyerin altına giren otomobilin hurdaya döndü: 5 yaralı

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Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım

Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı

İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var