Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı

20.02.2021 17:34

Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, 2 kişi ağır yaralandı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı.

Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı. Kazada araç içerisinde bulunan ve sıkışan iki kişi kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan G., idaresindeki 48 AFC 095 plakalı otomobil Dinar kavşağına geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak kavşaktaki yol ayrım bariyerine çarptı. Bariyerin adeta ok gibi saplandığı otomobilde bulunan sürücü ile Aydın Derya K., yaralanarak sıkıştı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis, polis ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından otomobilin hurdaya dönmesi ise olayın şiddetiniz gözler önüne serdi. Kaza sonrası polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı
Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı
Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı
Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı
Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı

Karahisar, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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