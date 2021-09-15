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Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

15.09.2021 19:47

Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu Bursa'da kamyonun sıkıştırdığı minibüsün sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

BURSA - Bursa'da kamyonun sıkıştırdığı minibüsün sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bursa-Gemlik yolu üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. İddiaya göre, bir kamyonun sıkıştırdığı minibüs bariyerle tır arasına sıkıştı. Minibüs sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Tragger, Minibüs, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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