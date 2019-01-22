Son Dakika Haberleri: Bariyerler Yükseltildi 100 Metre Yürümemek İçin Yeni Bir Yol Keşfettiler

Bariyerler Yükseltildi 100 Metre Yürümemek İçin Yeni Bir Yol Keşfettiler

17 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de her gün yüzlerce kişinin, 100 metre ileride bulunan trafik ışıklarına yürümemek için bariyerlerden atladığı haberi üzerine, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bariyerler yükseltilerek tel örgüler ile çevrildi.

Bariyerler Yükseltildi 100 Metre Yürümemek İçin Yeni Bir Yol Keşfettiler, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de her gün yüzlerce kişinin, 100 metre ileride bulunan trafik ışıklarına yürümemek için bariyerlerden atladığı haberi üzerine, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bariyerler yükseltilerek tel örgüler ile çevrildi. Bu kez de ışıklara kadar yürümek istemeyen vatandaşlar yeni bir yol keşfetti. Alt geçidin başladığı noktadaki boşluğu fırsat bilen vatandaşlar, 3 bariyerli yoldan yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Canlarını daha çok tehlikeye atan yayaları, bir anda karşılarında gören seyir halindeki araçlar sürücüleri panikle korna çalıyor.

Çevresinde sanayi sitelerinin bulunduğu Başakşehir Atatürk Bulvarı üzerinde, özellikle mesai saatlerinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Araç trafiğine metrodan çıkan yaya trafiği de eklenince vatandaşlar zaman kaybetmemek için 100 metre ileride bulunan trafik ışıkları yerine bariyerlerden atlamayı tercih ediyor. DHA'nın konuya ilişkin haberi üzerine, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için bariyerler yükseltilerek tel örgülerle çevrildi. Vatandaşların çoğunluğu trafik ışıklarını kullanmaya başlarken bir kısmı da alt geçidin bittiği noktada keşfettikleri yeni bir yoldan yolun karşısına geçmeye çalışıyor. 3 bariyerden atlayarak karşıya ulaşan vatandaşlar, canlarını bu kez daha çok tehlikeye atıyor. Alt geçitten hızla çıkan araçlar bir anda karşılarına çıkan yayalara ise korna çalarak tepki gösteriyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:15 Kaynak: DHA

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