Bariyerlerde Asılı Kalan Otomobil Güvenlik Kamerasında
48 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkıp bariyerlere çarparak asılı kalması, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkıp bariyerlere çarparak asılı kalması, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Kozan Feke
Karayolu Devlet Su İşleri
6. Bölge Müdürlüğü Kozan Barajı köprüsü üzerinde gerçekleşti. Feke istikametinden Kozan yönünde giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak bariyerlere asılı kaldı. Şans eseri otomobil uçuruma yuvarlanmaktan bariyerlere takılarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı gören güvenlik görevlileri, kaza yapan sürücünün yardımına koştular.
Kazaya karışan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:42 Kaynak: İHA
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