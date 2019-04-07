Son Dakika Haberleri: Bariyerlerde Asılı Kalan Otomobil Kamerada

Bariyerlerde Asılı Kalan Otomobil Kamerada

31 dakika önce

Bariyerlerde asılı kalan otomobil kameradaADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarparak asılı kalması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bariyerlerde asılı kalan otomobil kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarparak asılı kalması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Kozan Feke Karayolu Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Kozan Barajı köprüsü üzerinde gerçekleşti. Feke istikametinden Kozan yönünde giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak bariyerlere asılı kaldı. Şans eseri otomobil uçuruma yuvarlanmaktan bariyerlere takılarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı gören güvenlik görevlileri kaza yapan sürücünün yardıma koştular.
Kazaya karışan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:56 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa
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