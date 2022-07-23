Bariyerlere çarpan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bariyerlere çarpan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti

23.07.2022 09:08
Bariyerlere çarpan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan ambulans kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 sağlık çalışanı yaralandıEdinilen bilgiye göre, kaza, Reşadiye D-100 kara yolu Ataküçük sanayi sitesi kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan ambulans kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 sağlık çalışanı yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Reşadiye D-100 kara yolu Ataküçük sanayi sitesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hasta taşıyan Kürşat Ş. (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı ambulans sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlerde asılı kalan ambulansın şoförü ile birlikte sağlık memurları V. Ş (24), B. T. (24) hafif şekilde yaralanırken, ambulans içerisinde hasta olarak sevk edilen Hanife Yılmaz (67) hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ölen kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti Tokat'ta yolda bulduğu mermi elinde patlayan çocuk yaralandı Tokat'ta yolda bulduğu mermi elinde patlayan çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:55 Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz
08:41 Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti
08:29 İncirin fiyatını gören vatandaşlar, poşetlerini geri bırakıyor
08:26 Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı
08:19 Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın
07:20 Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü
07:43 Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
07:32 Eski sevgilisini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
00:14 İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 09:08:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement