Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan araç paramparça oldu: 1'i ağır 2 yaralı
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Bariyerlere çarpan araç paramparça oldu: 1'i ağır 2 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'da iddiaya göre aşırı hızlı giden otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı.

Bariyerlere çarpan araç paramparça oldu: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'da iddiaya göre aşırı hızlı giden otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Kapaklı– Saray yolunda meydana geldi. Otoyolda süratli gittiği iddia edilen Mehmet Erçorumlu (22) idaresindeki 06 TYJ 52 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet Erçorumlu ve araçta bulunan Öykü Erol (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Öykü Erol'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından aracın yakıt tankerinin sızıntı yapması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi olası bir patlamaya karşı önlem aldı. İtfaiyenin çalışmaları sürerken emniyet ekipleri tarafından trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:56 Kaynak: İHA
Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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