Bariyerlere Çarpan Araç Takla Attı: 1'i Ağır 6 Yaralı

Yalova'nın Süpürgelik mevkisinde kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından da takla attı.

Yalova'nın Süpürgelik mevkisinde kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından da takla attı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.



Yalova'nın Süpürgelik mevkisinde F.S (49) idaresindeki 16 ZV 217 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç önce yol kenarındaki çelik bariyere çarptı ardından da takla atarak bariyeri aştı. Yolun alt diğer tarafına ters olarak devrilen araçta bulunan sürücü dahil 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 3 ambulansla Yalova Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan sürücü F.S.'nin durumunun ağır olduğu diğer yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrasında LPG sızıntısının da olduğu araca müdahale eden itfaiye ekipleri herhangi bir patlama ihtimaline karşı aracın LPG tankını söktü. Otomobil, daha sonra olay yerine getirilen bir vinç vasıtası ile kaldırıldı. - YALOVA

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