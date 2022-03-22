Bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

22.03.2022 09:49
Bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çaptıktan sonra takla attı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çaptıktan sonra takla attı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Kaza, 07.40 sularında Malatya- Elazığ karayolu Sanayi alt geçidi girişinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Muhammed Mustafa D. (17) idaresindeki 44 AAZ 852 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, G.Ç., ile M.K. yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden araç sürücünün cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Otomobil, Tragger, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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