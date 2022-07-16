Kaza, İzmit ilçesi Seka Büyük Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.G. idaresindeki 41 HH 986 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce bariyerlere ardından da tünel ayağına çarparak takla attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan M.Ç.G., G.A., M.B. ve E.T. isimli yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bariyerlere çarpan araç takla attı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.