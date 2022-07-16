Bariyerlere çarpan araç takla attı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bariyerlere çarpan araç takla attı: 4 kişi yaralandı

16.07.2022 10:07
Bariyerlere çarpan araç takla attı: 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından tünel ayağına çarparak takla attı.

Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından tünel ayağına çarparak takla attı. 4 kişinin yaralandığı kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İzmit ilçesi Seka Büyük Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.G. idaresindeki 41 HH 986 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce bariyerlere ardından da tünel ayağına çarparak takla attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan M.Ç.G., G.A., M.B. ve E.T. isimli yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
21'lik genç adamın dediği oldu! Feci kazada can veren Yusuf'un paylaşımı hüzne boğdu 21'lik genç adamın dediği oldu! Feci kazada can veren Yusuf'un paylaşımı hüzne boğdu İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNE ÇARPIP KAÇAN ARACI KİLOMETRELERCE KOVALADI İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNE ÇARPIP KAÇAN ARACI KİLOMETRELERCE KOVALADI
Kaynak: İHA

İstanbul, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan araç takla attı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
09:04 İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:23:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan araç takla attı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement