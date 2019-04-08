Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Araç Takla Attı, E-5'te Trafik Durma Noktasına Geldi

Bariyerlere Çarpan Araç Takla Attı, E-5'te Trafik Durma Noktasına Geldi

11 dakika önce

Bariyerlere çarpan araç takla attı, E-5'te trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - İstanbul Yenibosna'da E-5 karayolunda meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç takla attı.

Bariyerlere çarpan araç takla attı, E-5'te trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - İstanbul Yenibosna'da E-5 karayolunda meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Kaza E-5 karayolu Yenibosna mevkii Avcılar istikametinde saat 10: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya karıştı. Araçlardan biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay da şans eseri kimse yaralanmazken E-5 Karayolu Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçta yaptığı kontrolün ardından araç belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından itilerek düzeltildi ve yol kenarına alındı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:34 Kaynak: İHA

İstanbul, Yenibosna, Araç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe Paylaşımı Oscar Ödüllü Oyuncu Russell Crowe'dan Fenerbahçe Paylaşımı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 12:45:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Araç Takla Attı, E-5'te Trafik Durma Noktasına Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]