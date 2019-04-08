Bariyerlere Çarpan Araç Takla Attı, E-5'te Trafik Durma Noktasına Geldi

Bariyerlere çarpan araç takla attı, E-5'te trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - İstanbul Yenibosna'da E-5 karayolunda meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç takla attı.

Bariyerlere çarpan araç takla attı, E-5'te trafik durma noktasına geldi



İSTANBUL - İstanbul Yenibosna'da E-5 karayolunda meydana gelen kazada bariyerlere çarpan araç takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kaza E-5 karayolu Yenibosna mevkii Avcılar istikametinde saat 10: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya karıştı. Araçlardan biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay da şans eseri kimse yaralanmazken E-5 Karayolu Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçta yaptığı kontrolün ardından araç belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından itilerek düzeltildi ve yol kenarına alındı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına

Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe Paylaşımı

Oscar Ödüllü Oyuncu Russell Crowe'dan Fenerbahçe Paylaşımı