Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Araç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Bariyerlere Çarpan Araç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

43 dakika önce

Kastamonu-Karabük karayolunda bariyerlere çarparak tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Bariyerlere Çarpan Araç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
Kastamonu- Karabük karayolunda bariyerlere çarparak tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Gökceçat köyü Kızılcalar mevkiinde Eyüp Kara idaresindeki 06 FA 5447 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerinden takla atan araç tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü Eyüp Kara, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kara, daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:15 Kaynak: İHA

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