Bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi Ankara istikametinde seyreden S. Uzun, 34 VK 3362 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

TEM Otoyolu 'nda bariyerlere çarpan aracında sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış