Bariyerlere Çarpan Beton Mikseri Devrildi
2 saat önce
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikseri, bariyerlere çarparak, devrildi.
KOCAELİ'nin Karamürsel
ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikseri, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Yüksel Ç. (37), araçtan kendisi çıktı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kayacık
Mahallesi Rauf Denktaş
Caddesi'nde meydana geldi. Yüksel Ç. yönetimindeki 34 KP 5395 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkıp, yol ortasındaki bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada yaralanan Yüksel Ç., yan yatan beton mikserinden kendisi çıktı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek istediği hafif yaralı Yüksel Ç., iyi olduğunu belirterek, gitmek istemedi. Kazada MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) bulunduğu metal direk hasar gördü. Devrilen beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışma yapılırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:12 Kaynak: DHA
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