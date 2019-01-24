Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Beton Mikseri Devrildi

Bariyerlere Çarpan Beton Mikseri Devrildi

2 saat önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikseri, bariyerlere çarparak, devrildi.

Bariyerlere Çarpan Beton Mikseri Devrildi, System.String[]
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikseri, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Yüksel Ç. (37), araçtan kendisi çıktı.  

Kaza, öğle saatlerinde, Kayacık Mahallesi  Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Yüksel Ç. yönetimindeki 34 KP 5395 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkıp, yol ortasındaki bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada yaralanan Yüksel Ç., yan yatan beton mikserinden kendisi çıktı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek istediği hafif yaralı Yüksel Ç., iyi olduğunu belirterek, gitmek istemedi. Kazada MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) bulunduğu metal direk hasar gördü. Devrilen beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışma yapılırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Son Dakika! Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:18:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Beton Mikseri Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]