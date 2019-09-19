Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü
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Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü

20 dakika önce

Ankara'da bariyerlere çarpan kamyonetin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara'da bariyerlere çarpan kamyonetin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giren Fatih Daşkıran'ın kullandığı 06 BKT 791 plakalı kamyonet Fatih Köprüsü'nün Turgut Özal Bulvarı Samsun yolu dönüşünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyonet köprünün alt geçidine düştü.

Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan Fatih Daşkıran ile aynı araçta bulunan Mustafa Anıl Özata çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonetten güçlükle çıkartıldı.

Daşkıran ve Özata daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Fatih Köprüsü alt geçidinin Samsun yolu istikameti yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü

Keçiören, Samsun, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:07 Kaynak: AA
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