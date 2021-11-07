Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Çorlu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan 22 AAS 731 plakalı motosiklet sürücüsü O.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıktan sonra yola savruldu. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü görenler 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri O.Y.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. O.Y. hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri ise kazanın olduğu yerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)