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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Malatya istikametine giden Murat Alagöz (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sürgü Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
murat alagöz, adıyaman, doğanşehir, malatya, 3. Sayfa
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