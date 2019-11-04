Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - İZMİR
Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - İZMİR

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - İZMİR

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konak'tan Bornova istikametine giden Seyfettin Hilmi Peker (39) idaresindeki 35 AGV 002 plakalı motosiklet Liman Caddesi üst yol bağlantı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Peker, motosikletten yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Peker'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:13 Kaynak: AA
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