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Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, 2 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, 2 gün sonra hayatını kaybetti

08.11.2021 14:48
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, 2 gün sonra hayatını kaybetti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Coşkun (65), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Coşkun (65), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, cumartesi günü, İslahiye- Nurdağı karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden İsmail Coşkun yönetimindeki 27 ADM 631 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Yaralanan Coşkun, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahale sonrası Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 4 çocuk babası İsmail Coşkun, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, 2 gün sonra hayatını kaybetti

İsmail Coşkun, Gaziantep, İslahiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, 2 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, 2 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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