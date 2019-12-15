Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

İstanbul Bağcılar'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Mir Şehzad Rabi'nin kullandığı 34 MM 8394 plakalı motosiklet, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çaptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen sürücü hayatını kaybetti. Motosiklet de iki parçaya ayrıldı.

İncelemenin ardından ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan TEM yolu, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afganistan, Motosiklet, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:29 Kaynak: AA
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