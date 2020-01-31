Bariyerlere çarpan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı - Son Dakika

EM Otoyolu Düzce Otogar çıkışı mevkiinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında otobüs önce refüjdeki bariyerlere çarptı, ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yoldan çıktı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Düzce Otogar çıkışı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Adem Yazarkan idaresindeki 59 ET 508 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek çelik bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan otobüs ardından yolun sağındaki bariyeri de aşarak yoldan çıkarak durdu. Otobüsün yoldan çıktığı sıralarda araç olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazada otobüste bulunan şoför Adem Yazarkan ile birlikte Raziye B., Mehmet U., Zeynep Ç., Ayşe Ç., Mürüvvet T. ve Öznur I. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalesini olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenirken, Ankara'ya gitmekte olan yolcular başka bir otobüse aktarılarak yollarına devam ettiler. Trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verilirken, otobüsün kaldırılmasıyla yol normale döndü.

Otobüste bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise uyuduklarını, otobüsün sarsıntısı ile uyandıklarını ifade ettiler.

(Ali Yıldız- Selçuk Akyol/İHA)