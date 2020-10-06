Son dakika haberi | Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdı Kaza anı saniye saniye görüntülendi Eskişehir'de virajı alamayarak savrulan otomobilin bariyerlere çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdı Kaza anı saniye saniye görüntülendi ESKİŞEHİR - Eskişehir'de virajı alamayarak savrulan otomobilin bariyerlere çarpma anı araç kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, Orhangazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Kaza yapan otomobilin bariyerlere çarpma anı aynı yol istikametinde ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun sağ şeridinden giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıyor. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil kendi ekseni etrafında döndükten sonra duruyor. Öte yandan kaza sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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