Bariyerlere Çarpan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpması sonucu devrildi.
Karabük
'te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpması sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara
istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Fahri Toker (57) idaresindeki 78 SC 470 plakalı otomobil Demirçelik Kavşağı'na yaklaştığı sırada sollama yapmak istediği anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarparak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte Melahat Toker (57) yaralandı. İhbar üzerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:34 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
Kick Boks Antrenörü, 4 Sporcu Kıza Cinsel İstismardan Tutuklandı
AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor