Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

7 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 17. Kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Y.E. yönetiminde ki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulma sonucu bariyerlere çarpan otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.E ve araç sürücüsü Y.E. yaralandı.


Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma nın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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