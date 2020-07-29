Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı - Son Dakika

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Samsun'da bariyerlere çarpıp takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Samsun'da bariyerlere çarpıp takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 20. kilometresi Hacıömer mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Yiğit (33) idaresindeki 34 GZA 12 plakalı Peugeot marka otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bariyerlerine çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Cihan Yiğit ile Özgür Yiğit (30) ve 7 aylık Defne Yiğit yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özgür Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:38

Kaynak: İHA

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