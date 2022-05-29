Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

29.05.2022 15:10

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcu ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UP 579 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil yolun ortasında durdu. Sürücü ve yolcu D.A. ise araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekiplerince çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika


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