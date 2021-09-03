Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde önce refüje ardından bariyere çarpan otomobil parçalanırken, sürücü ise hayatını kaybetti.

Kaza, Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Terme istikametine seyir halinde gitmekte olan Murat Ş. idaresindeki 34 TJ 4993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan Tofaş Kartal marka/model otomobil içerisinde sıkışan sürücüye çevredekiler müdahale etmeye çalışırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sonrası araç sürücüsü Murat Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU