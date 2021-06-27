BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

MALATYA'da, bariyerlere çarparak sıkıştığı otomobilde yaralanan sürücüsü Sedat Ayyıldız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, öğle saatlerinde Çayırduzu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sedat Ayyıldız yönetimindeki 34 NK 2701 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle bariyerlere çaptı. Kazada, sürücü Ayyıldız yaralanarak otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Sedat Ayyıldız, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.