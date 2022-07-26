Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak otoparka düştü: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak otoparka düştü: 2 yaralı

26.07.2022 03:59
Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak otoparka düştü: 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin otoparkına düştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin otoparkına düştü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadık Bey tramvay durağının yakınında meydana geldi. Balçova'dan Konak istikametine seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 35 BTY 24 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Bir sitenin otopark kısmına düşen otomobil, otoparkta park halinde duran 2 otomobile de hasar verdi.

Kazayı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu konumunda bulunan ve kimliği öğrenilemeyen kişinin kazayı hafif yaralarla atlattığı belirlendi. 2 yaralı olay yerinde ayakta tedavi gördükten sonra araç sürücüsü M.G., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı Gaziantep'te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak otoparka düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 03:59:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak otoparka düştü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement