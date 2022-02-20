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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

20.02.2022 21:05

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Pazarcık istikametine gitmekte olan İrfan Salar idaresindeki 46 LE 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Pazarcık Karayolu 21.kilometrede bariyerlere çarparak takla attı. Aynı ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu araç sürücüsü İrfan Salar ile otomobilde bulunan Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar yaralanırken 13 yaşındaki Eylül Salar ise olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralanan Salar ailesi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Eylül Salar'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

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Son dakika! Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika! Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika haber... Hastane önünde otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Son dakika haber... Hastane önünde otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Devlet Hastanesi, Adıyaman, Otomobil, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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